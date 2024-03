Razzismo | Acerbi lascia il ritiro della Nazionale La Figc | ha dato la sua versione a Spalletti e compagni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024)il. Questa ladel sitoFedercalcio. Il calciatore Francesco, arrivato questa mattina nela Roma, ha spiegato al Ct Lucianoe aidi squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propriasulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corsogara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomiagiustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte ...