Razzismo Acerbi-Juan Jesus | il tifo interista | “cosa avrebbe dovuto fare?”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel giorno dopo di Inter-Napoli a tenere banco non è il risultato, un errore del Var, o una questione legata al calcio giocato, bensì un episodio (ancora da verificare) riguardante un caso dichecoinvolto. Il centrale dell’Interrivolto un insulto razzista all’avversario, nella foga della partita, salvo poi scusarsi. Episodio condannato all’unanimità, tanto cheha perso anche la convocazione in Nazionale.accusato di: la posizione deisi dell’Inter “E’ tutto paradossale, tra uomini ci si dice di tutto e di più. Poi si chiede scusa, ma ormai non si può dire più nulla, rischiamo di andare in galera perché da domani magari non si potrà nemmeno più ...