Razzismo Acerbi | il difensore dell’Inter rischia 10 giornate di squalifica e l’esclusione dalla Nazionale

Il giornalista Paolo Ziliani ha criticato duramente l’episodio di razzismo occorso in Inter-Napoli, con Acerbi che avrebbe rivolto un’offesa razzista a Juan Jesus . calcio NAPOLI – Nel giorno in cui ... (napolipiu)

2024-03-18 00:21:24 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lo in Serie A per un presunto insulto razzista accaduto durante la partita tra Inter e Napoli. questo è ciò ... (justcalcio)

Moviola Gazzetta sul caso Razzismo: "La Penna fa verifica frettolosa, non bisognava essere superficiali" - E’ caos su una frase di Acerbi che Jesus denuncia, La Penna fa una verifica molto frettolosa: col presunto Razzismo non si dev’essere superficiali. Sul corner pre 1-1 restano dubbi enormi: punta di Di ...tuttonapoli

PAGELLE - Juan Jesus e Meret tengono in vita il Napoli. La Penna su Acerbi come Ponzio Pilato - Il Napoli resta in corsa per la Champions anche se è a sei punti dalla Roma di De Rossi.virgilio

"Acerbi rischia 10 giornate": l'indiscrezione dopo l'episodio con Juan Jesus - Acerbi rischia una maxi-squalifica. L'episodio con Juan Jesus ha lasciato il segno, nonostante le scuse ed il chiarimento post partita con il difensore del Napoli. L'ex Lazio avrebbe utilizzato ...fantacalcio