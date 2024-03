Rapina in un’agenzia di scommesse a Baiano | due arresti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a personale della Squadra Mobile di Avellino, sono intervenuti indidiper la segnalazione di unada parte di due persone. Gli agenti sono riusciti ad individuare e bloccare due uomini, uno a bordo di una vettura sull’autostrada A16 allo svincolo di Nola, mentre l’altro era su uno scooter, sulla statale 162 allo svincolo di Casoria. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una ‘replica’ di una pistola con 4 munizioni a salve e di una busta contenente 5.510 euro in banconote e monete, che aveva nascosto sotto la sella. Inoltre, grazie alle analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio si sono potuto esaminare le fasi antecedenti e successive alla ...

