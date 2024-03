Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 marzo | Swiatek allunga in vetta | sorridono Bronzetti e Cocciaretto

(Di lunedì 18 marzo 2024) IlWta182024. Non ha smosso pressoché nulla in top 10 il Wta 1000 di Indian Wells, vinto dalla numero uno al mondo Iga, leader della Race e in grado dire ulteriormente sul secondo posto occupato da Aryna Sabalenka. Segue Coco Gauff, mentre Elena Rybakina è stata costretta al ritiro e non ha potuto difendere titolo e 1000 punti dello scorso anno. Buone notizie invece per quanto riguarda il tennis azzurro: Jasmine Paolini ha guadagnato un centinaio di punti e sogna il sorpasso ai danni di Haddad Maia (numero 13), mentre Luciaè tornata in top 50. Sorride anche Elisabetta, che in virtù del successo a Charleston ha guadagnato nove posizioni, portandosi a ridosso delle prime 50. Di ...

