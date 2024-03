(Di lunedì 18 marzo 2024) "Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di offendere, in provincia di Milano una preside decide di chiudere laper la fine del

Scuola chiusa per la fine del Ramadan, riflettori a tutto tondo sull’istituto pioltellese Iqbal Masih. Non è la prima volta. Era il 2017 quando la Scuola record di presenza straniera finì sulle ... (ilgiorno)

La scuola dell'infanzia, primaria e media Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, ha deciso di chiudere i battenti il 10 aprile in occasione della Festa di Eid al-Fitr, che segna la fine ... (orizzontescuola)

A Pioltello in provincia di Milano la scuola dell’infanzia, primaria e media Iqbal Masiq chiude per il Ramadan. L’istituto comprensivo intitolato al bimbo pakistano simbolo della lotta alla ... (open.online)

Ramadan, scuola chiusa. Il ministro: "Verifichiamo" - «Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di offendere, in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan.ilgiornale

Milano: Polemiche sulla Chiusura della scuola per il Ramadan - La decisione dell’istituto comprensivo statale di Pioltello di chiudere le porte il 10 aprile, in occasione della fine del Ramadan, ha scatenato un acceso dibattito. La sindaca Ivonne Cosciotti, ...ogginotizie

scuola chiusa in Ramadan. La sindaca con il preside: "Gesto di integrazione qui il razzismo non passa" - Niente lezioni nel giorno della fine del digiuno per i musulmani. All’istituto “Iqbal Masih“ straniero il 43% degli alunni. La Lega: "Follia".ilgiorno