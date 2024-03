Ragazzo ucciso a Firenze | il 26enne resta in carcere “Rischio di reiterazione del reato”

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 –inil senegalese di 26 anni sottoposto a fermo di polizia con l'accusa di omicidio volontario per l'accoltellamento mortale di un 19enne moldavo in largo Alinari, nel centro di, la notte tra il 13 e 14 marzo. Cosi ha deciso il gip Antonella Zatini che pur non convalidando il fermo, ha ritenuto attuale ildidele quindi disposto la misura cautelare in. Il, difeso dall'avvocato Tiziana Giuttari, era stato individuato dagli investigatori della squadra mobile grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadina che avevano ripreso l'incontro tra il moldavo e il senegalese e poi l'aggressione. Sempre le telecamere avevano registrato il momento ...

