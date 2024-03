Ragazze Punk | dal 15 marzo in radio e sui digital store “Luv U” il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024), da venerdì 152024 è disponibile ine sui“LUV U” ildella prima girl band in stile K Pop in Italia. Andiamo ad approfondire anche attraverso un’intervista realizzata con la band. “Luv U” è ildella bandDal 152024 è disponibile in rotazionefonica e sulle piattaforme di streaminge “LUV U”, ildella band multietnica. “LUV U” è un perfetto mix di suoni urban pop che cattura l’essenza della generazione Z. Combinando melodie pop e ...