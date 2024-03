Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) Cosa fare per tranquillizzare l'opinione pubblica mondiale e quella inglese in particolar modo in preda al panico per la preoccupazione sul suo reale stato di salute? Kate Middleton deve esserselo chiesto prima di decidere di farsi vedere nei d'intorni della sua dimora. Così oggi a tutta pagina il Sun riferisce che due giorni fa, la principessa è stata avvistata col marito William in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. Felice, rilassata e in salute. Ma non ci sonoPiù che un, un'secondo la quale Kate viene descritta "felice, rilassata e in salute" da chi si trovava al Windsor Farm Shop. "Dopo tutte le voci che sono circolate, sono rimasto sbalordito nel vederli lì", ha affermato una delle fonti raccolte dal tabloid. L'in ...