Questa donna non vuole più portare in borsa le cose di figli e marito Non è la sola

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 18 marzo 2024) È una scena familiare per molte donne: mentre si preparano per uscire di casa, la lorodiventa simile a quella di Mary Poppins, contenente non solo le proprie necessità quotidiane, ma anche gli oggetti essenziali di/compagno. Questo fenomeno, seppur comune, solleva interrogativi significativi sulla distribuzione delle responsabilità familiari e il peso (non solo emotivo) che molte donne portano sulle spalle. Anna Zapotosky, una speaker radiofonica e mamma, ha recentemente sollevatoquestione con un post virale che ha suscitato un ampio dibattito sulla maternità e il ruolo delle donne all’interno della famiglia. In questo post, ha espresso con franchezza la sensazione di ‘tutto’ – letteralmente e figurativamente – mentre il resto della famiglia sembra liberarsi da ...