Quanto perde la Juventus senza il riscatto di Arthur|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 18 marzo 2024) 2024-03-18 22:02:00 Tiene banco in queste oreriporta CM.com: A fine stagione Arthur Melo tornerà alla. L’ha annunciato il suo agente Federico Pastorello, secondo il quale il giocatore non fa parte dei piani economici della Fiorentina. Il centrocampista brasiliano in estate si era trasferito in viola con diritto di, che dafa sapere il procuratore del giocatore non hanno intenzione di esercitare e quindi in estate rientrerà a Torino.LA– Arthur alla Fiorentina è quasi sempre uno dei punti fermi del centrocampo di Italiano: difficilmente il classe ‘96 è rientrato nelle rotazioni dell’allenatore, partendo quasi sempre da titolare. Nonostante la piena fiducia dell’allenatore – che a fine ...