Quanti punti difende Sinner nel ranking ATP da Miami a Wimbledon | il confronto con Alcaraz e Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il sorpasso di Jannikai danni dello spagnolo CarlosnelATP non è arrivato ad Indian Wells, ma potrebbe comunque avvenire ancora a. In prospettiva, però, è probabile che questo arrivi in uno dei tornei che ci dividono dal Roland Garros. Il tennista italiano, però, può ragionevolmente mettere nel mirino, entro il torneo di, anche il numero 1 ATP, attualmente detenuto in maniera salda dal serbo Novak. L’azzurro, infatti, da oggi fino a, è il tennista tra i primi quattro che devere il minor numero di, e nessuno gli resterebbe davanti qualora i quattro dovessero totalizzare lo stesso ammontare fino alla fine del terzo torneo stagionale dello Slam. ...