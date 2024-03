Quando ne riparleremo Telenovela Lautaro Martinez | l' Inter in ansia per il Toro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid di settimana scorsa sembra ancora ben presente nella mente dei giocatori dell', fermata sull'1-1 dal Napoli. Un pareggio che non preoccuperà più di tanto Inzaghi in ottica classifica, che resta decisamente tranquilla, ma che dovrà comunque far riflettere il tecnico, il quale dovrà evitare un contraccolpo psicologico. I nerazzurri, infatti, restano saldamente al comando della serie A con 14 punti di vantaggio sul Milan secondo, ma potrebbe non essere un caso che la striscia di dieci vittorie consecutive in campionato si fermi proprio a pochi giorni dalla disfatta europea. Per provare a dimenticare subito Madrid, Inzaghi non fa esperimenti, proponendo l'undici ideale, mentre Calzona deve fare i conti con la pesante assenza dal primo minuto di Osimhen, sostituito da Raspadori. In campo la ...