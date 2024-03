Quando finirà il caldo primaverile in Emilia Romagna | la data in cui cambia il tempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna, 18 Marzo 2024 - Se questi ultimi giorni di marzo ci hanno fatto vivere una primavera anticipata, con temperature che hanno sfiorato i 18-19 gradi, a partire da sabato la situazione potrebbe variare. Durante la settimana ci sarà ancora, sono previsti circa 5-6 gradi sopra la media stagionale e non dovrebbero verificarsi rovesci, ma il weekend potrebbe riportarci ad una temperatura più consona e adeguata al mese di marzo.arriva la perturbazione e i suoi effetti “Si tratta di una previsione a circa 144 ore di distanza, quindi chiaramente ancora non si può affermare con precisione che cosa succederà” premette il meteorologo Ampro Luca Lombroso, “tuttavia una perturbazione ci sarà, e si abbasseranno anche un po’ le temperature rispetto ai giorni feriali. Non mi sento però di parlare di ‘grande freddo’, o di ‘ondate di gelo’: vi ...

