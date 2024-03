Qualiano | due minorenni accoltellati al luna park

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ai carabinieri hanno riferito di essere statidurante una lite scoppiata in unambulante di, in provincia di Napoli, i due sedicenni accompagnati dal 118 nel pronto...

Non è escluso che ad agire possa essere stata la stessa banda. Indagini in corso L'articolo Criminalità scatenata tra Giugliano e Qualiano , nel mirino due attività commerciali sembra essere il ... (teleclubitalia)

"Accoltellati al luna park", medicati due 16enni nel Napoletano - Ai carabinieri hanno riferito di essere stati accoltellati durante una lite scoppiata in un luna-park ambulante di Qualiano, in provincia di Napoli, i due sedicenni accompagnati dal 118 nel pronto ...napoli.repubblica

Lite al luna park finisce in sangue: due 16enni accoltellati per uno ‘sguardo di troppo’ a Qualiano - Domenica di paura a Qualiano dove una lite scoppiata al luna park finisce in sangue: due ragazzi di 16 anni sono stati accoltellati ...napoli.occhionotizie

Qualiano, lite in strada per uno sguardo di troppo: due minorenni accoltellati - L’aggressione è avvenuta nei pressi del luna park ambulante di via Salicelle a Qualiano GIUGLIANO/Qualiano – I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso ...ilmeridianonews