Qualiano | due 16enni accoltellati al luna park

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAi carabinieri hanno riferito di essere statidurante una lite scoppiata in unambulante di, in provincia di Napoli, i due sedicenni accompagnati dal 118 nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. I sanitari hanno riscontrato ferite da taglio sul braccio di una delle due vittime, e i segni di due fendenti sul gluteo e sulla schiena, per l’altra. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di dieci giorni. I militari dell’arma di Giugliano in Campania estanno verificando la versione fornita dalle vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.