Qe | nuovi rialzi per la benzina | servito sfiora i 2 euro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Prezzi dellaal rialzo con ilche si avvicina di nuovo ai 2al litro. Lo fa sapere Quotidiano energia precisando che il prezzo medio per il self è di 1,860al litro. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 marzo, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,860al litro (1,854 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,855 e 1,870al litro (no logo 1,852). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,799al litro (rispetto a 1,798), con i diversi marchi tra 1,785 e 1,816al litro (no logo 1,789). Sulper lail prezzo medio ...