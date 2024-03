Putin | Nato interviene? Sarebbe guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 7.50 Un eventuale conflitto Russia-potrebbe portare a una terzamondiale. Lo ha detto il presidente russonel suo discorso post-elettorale, aggiungendo che i soldati dell'Alleanza stanno già combattendo in Ucraina e morendo "in gran numero"sul campo di battaglia. "Tutti capiscono che questo ci porterà a un passo dalla terzamondiale su vasta scala. Non credo ci sia qualcuno interessato a questo". La Francia può ancora svolgere un ruolo nella risoluzione pacifica del conflitto: "Mi piacerebbe molto", ha detto.