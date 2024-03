Putin vince le elezioni | Salvini | “Quando un popolo vota ha sempre ragione”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 - Matteo, fuori dal coro dei leader occidentali, che in blocco hanno condannato le"non libere" in Russia, e davanti al rumoroso silenzio delle istituzioni italiane, ha riconosciuto, senza se o ma, la rielezione di Vladimir. Il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano, ha commentato il risultato delle urne presidenziali russe: "In Russia hannoto, ne prendiamo atto.unha, lefannobene siauno lesiauno le perde". Il ministro, evitando ...