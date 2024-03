Putin vince le elezioni in Russia | Salvini | “Un popolo che vota ha sempre ragione”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quasi tutte le aspettative del Presidente russo Vladimirsono diventate realtà. La vittoria allepresidenziali e un consenso quasi assoluto da parte della popolazione nei suoi confronti sono ormai certezze, eppure l’affluenza alle urne in una percentuale maggiore all’80%, come preventivato dal Presidente, non è stata registrata. Solo il 74,7% della popolazione russa, L'articolo proviene da Il Difforme.