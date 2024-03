Putin | “Tutti i piani saranno realizzati Con Nato in Ucraina terza guerra mondiale è vicina”

(Adnkronos) – Vladimir Putin , dopo il previsto plebiscito alle elezioni presidenziali in Russia che lo hanno confermato presidente con l'87% dei voti, pronuncia nella sede elettorale a Mosca, il ... (periodicodaily)

La leader del partito BSW Sahra Wagenknecht in un discorso davanti al parlamento tedesco (Bundestag) ha dimostrato che in Germania una porzione importante dei deputati non segue affatto la linea ... (ilgiornaleditalia)