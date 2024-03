Putin trionfa e sfodera la propaganda guerriera | questo plebiscito è un sì all’offensiva in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Vladimirvoleva un, l’ha avuto. Regnerà sulla Russia sino al 2030 e, forse, ancora per altri sei anni. Ha vinto la sua “verticale del potere” che è anche “verticale della paura”, anzi, una paura ormai orizzontale, perché arriva ovunque, fin nel più remoto dei villaggi siberiani, rafforzata dall’impunità e dalle complicità. Una spirale dell’autoritarismo che va ben oltre le mura del Cremlino ed avvolge tutti i livelli della struttura sociale. Il suo potere è cresciuto progressivamente con l’espandersi della repressione e delle intimidazioni. Una longevità straordinaria. Nel corso di questi primi 24 anni di potere si è mostrato parecchio immaginifico per restare in cima alla sua “verticale”. Lo ha fatto escogitando una forma apparente di legalità, ossia quella che gli analisti hanno battezzato “la dittatura della legge”, l’utilizzo ...