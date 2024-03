Putin rieletto presidente della Russia con il 90% dei voti

(Di lunedì 18 marzo 2024)con percentuali record: Un mandato che si estende fino al 2030 Le elezioni presidenziali inhanno confermato Vladimircomedel Paese, con percentuali record che sfiorano il 90%. Nonostante le proteste dei seguaci di Alexei Navalny e gli attacchi alle regioni di confine con l’Ucraina,ha ottenuto una vittoria schiacciante, assicurandosi il quinto mandato dopo già 24 anni al potere. In un discorso al quartiere generalesua campagna elettorale,ha ringraziato i russi per la “totale fiducia” dimostrata nei suoi confronti. Ha promesso di rendere il Paese più forte e ha avvertito gli avversari che la ...

Alle elezioni presidenziali russe, Vladimir Putin ottiene un’ampia maggioranza dei voti, consolidando la sua autorità all’interno del paese. Lo Zar è stat eletto per la quinta volta eletto con l’88% ... (nicolaporro)

Russia, Putin vince le elezioni e fa il finto tonto: “Navalny Purtroppo sono cose che succedono” - Il presidente russo Vladimir Putin rimarrà al Cremlino fino al 2030: comodamente rieletto in un voto di fatto senza rivali, ha ottenuto la sua ...iltempo

Russia, plebiscito per Putin: più forti, non ci lasciamo intimidire - Mosca, 18 mar. (askanews) - Un plebiscito. Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Russia con oltre l'87% delle preferenze e si appresta a governare per il quinto mandato. Il risultato era sc ...libero

Elezioni in Russia, plebiscito per Putin: rieletto con l’88% dei voti. E cita Navalny per la prima volta dalla sua morte - Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali russe con l’87% dei voti, il miglior risultato nella sua ultraventennale storia al vertice del potere di Mosca. Anche il dato sull’affluenza è il più ...tpi