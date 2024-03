Putin rieletto | è scontro nel governo Salvini | «I russi hanno scelto | bene così» Tajani | «Sbaglia | quel regime ha ucciso Navalny» – Il video

(Di lunedì 18 marzo 2024) 87,8%. Questa è la percentuale di voti con cui Vladimirsarebbe statoper un sesto mandato, secondo i media. Per tutte le cancellerie occidentali il segno di un’elezione-farsa, dato che in campo c’erano solo tre rivali “di circostanza” e tutti gli altri avversari politici sono stati messi fuori gioco dal, quando non eliminati fisicamente come nel caso (solo l’ultimo) di Alexei. Ma per il vicepremier italiano e leader della Lega Matteonon c’è invece neppure un’ombra sull’elezione di ieri. «Invotato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione, le elezioni fanno sempresia quando uno le vince sia quando uno le perde», ha detto stamattina ...

