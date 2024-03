Putin rieletto | cosa non cambierà alla sua corte fino al 2030 | il «tempo degli eroi» e una generazione spregiudicata verso il potere

Che le elezioni presidenziali in Russia fossero una farsa era noto a tutti. Ma sono comunque impressionanti i resoconti dalle urne a Mosca e dintorni. Cronache da un regime, con la conferma di ... (liberoquotidiano)

Chi è Vladimir Putin: lo Zar e il sogno della nuova Grande Russia - Dall'infanzia in povertà a San Pietroburgo, al Kgb, delfino di Boris Eltsin: al potere dal 2000 non lo lascerà più. L'ossessione del confine con la Nato e le radici dell'invasione dell'Ucraina ...rainews

Putin rieletto in Russia: cosa (non) cambierà alla corte dello zar da qui al 2030 - L’Operazione elettorale speciale è finita. Vladimir Putin ha completato la sua trasformazione in Zar di guerra, alla guida di un Paese al quale lui stesso ha disegnato un destino di eterno conflitto.corriere

Russia, a Putin l'88% dei voti. "Navalny Avevo accettato lo scambio, poi..." - Nessuna sorpresa dalle urne in Russia, Putin è stato rieletto presidente fino al 2030 con circa l'88% dei voti e il 70% di affluenza. Lo zar, che era praticamente senza rivali, ha ottenuto la sua più ...affaritaliani