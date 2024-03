Putin riconfermato? Si rafforzano gli oligarchi Ora asse con la Cina per indebolire gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 18 marzo 2024) Come cambia ora il mondo? La notizia della vittoria di Vladimiralle elezioni russe non ha generato grande stupore. Nonostante non sia scritto da nessuna parte chesarebbe rimasto al potere, la sconfitta dello “zar” non era neanche passata per la mente degli Occidentali. E figuriamoci degli stessi russi o dei Paesi limitrofi. E così è stato Segui su affaritaliani.it