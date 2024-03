Putin riconfermato con l’87% delle preferenze. Le congratulazioni degli Stati - Putin riconfermato al Cremlino con l'87% delle preferenze. Alta l'affluenza anche ai seggi allestiti nelle regioni ucraine occupate ...361magazine

Presidenziali russe: dagli esiti alle conseguenze - Il ristabilimento della pace in Europa si presenta ancora oggi come un processo lungo e complesso, difficilmente conciliabile con gli obiettivi geopolitici della Russia di Putin. In questo senso, la ...unionesarda

L'Impero di Putin: un consenso schiacciante e la voce della dissenso - Se la Russia celebra la riconferma di Putin, c'è chi non ha paura di chiamarlo con i suoi nomi: killer, gangster. È Yulia Navalnaya, vedova del dissidente Alexei Navalny, ad alzare la voce. Lei, che ...laprovinciacr