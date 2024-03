Putin | Meloni | «Salvini? Maggioranza coesa su politica estera» Tajani | «Voto segnato da violenze e pressioni»

(Di lunedì 18 marzo 2024) «La posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è unamolto, come si dimostra nell'unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una...

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin . E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere ... (anteprima24)

"Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin . E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni ... (ilfoglio)

Si susseguono a Milano battibecchi tra sostenitori ed oppositori di Vladimir Putin mentre cittadini russi sono in coda per votare al consolato. Le immagini mostrano la situazione intorno alle 12, ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Russia, in Italia è caos: bufera su Salvini. E Meloni parla - Anche Meloni ha detto la sua, precisando innanzitutto – ad Agorà ... “Dimostrano che l’estrema destra in Europa è amica di Putin”, nota Nicolas Schmit, candidato di punta dei Socialisti Ue alle ...strettoweb

Rosy Bindi attacca Salvini dopo la frase sulle elezioni in Russia: "Su Putin non regge, Meloni è imbarazzata" - Rosy Bindi ha commentato le parole di Matteo Salvini dopo i risutati delle elezioni russe, ribadendo la sua simpatia per Putin ...notizie.virgilio

Russia: Bindi, 'Salvini su Putin non regge, crea problema a governo' - Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Su Putin Salvini non regge. Continua a negare che fosse filoPutiniano ma lo era e lo è tuttora. Ci ricordiamo le felpe e quando diceva che è meglio un Putin di due Mattare ...lanuovasardegna