(Di lunedì 18 marzo 2024) Kim Jong un, Nicolase Miguel Diaz Canel festeggiano la "straordinaria vittoria" e la "partecipazione democratica" alle elezioni russe Mentre ministri edell'Europa e del mondo bollano come "irregolare" il voto nelle elezioni russe, e mentre Vladimirfesteggia l'ennesimo plebiscito, arrivano anche i complimenti la "straordinaria vittoria" e la "partecipazione democratica" alle

(Adnkronos) – Mentre ministri e leader dell'Europa e del mondo bollano come "irregolare" il voto nelle elezioni russe, e mentre Vladimir Putin festeggia l'ennesimo plebiscito, arrivano anche i ... (periodicodaily)

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Mentre ministri e leader dell'Europa e del mondo bollano come "irregolare" il voto nelle elezioni russe, e mentre Vladimir Putin festeggia l'ennesimo ... (dayitalianews)

Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni a Vladimir Putin per la sua rielezione a presidente della ...agenzianova

Putin, Kim, Maduro e gli altri: chi si complimenta con il leader russo - Il leader nordcoreano Kim Jong un si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione alla presidenza russa, riferisce la Tass citando l'agenzia di stampa di Pyongyang Kcna, secondo cui ...adnkronos

Elezioni in Russia: Putin stravince, ringrazia i soldati in Ucraina e parla di Navalny - Il presidente russo ottiene il suo quinto mandato e nel discorso della vittoria lancia vari messaggi. "Saremo più forti" ha detto Putin ringraziando il popolo russo per la fiducia e avvertendo ancora ...msn