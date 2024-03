New York, 17 marzo 2024 – “Viviamo in un momento senza precedenti. La democrazia e la libertà sono sotto attacco. Putin è in marcia sull'Europa e il mio predecessore si inchina a lui e gli dice di ... (quotidiano)

15.26 Donald Trump , intervistato da Fox News, ha detto che spera di non dover scegliere tra Putin che "ingoia" l'Ucraina o l'invio di armi a Kiev. Ha ripetuto che la guerra "non sarebbe mai ... (televideo.rai)

Donald Trump: "Putin dietro la morte di Navalny Forse, c'è qualcosa di insolito" - WASHINGTON. Donald Trump, intervistato da Fox News, ha detto che spera di non dover scegliere tra Putin che "ingoia" l'Ucraina o l'invio di armi a Kiev. Ha ripetuto che la guerra "non sarebbe mai avve ...youtg

Putin e Trump, l'asse Cremlino-Casa Bianca spaventa i servizi Usa - "Credo che Trump e Putin siano naturali compagni di letto, si completano l'un l'altro, hanno obiettivi e aspirazioni comuni". Così Douglas London, agente della Cia in pensione, spiega al Guardian il ...adnkronos

Ben Hodges: "Le parole di Macron sulle truppe a Kiev sono giuste. L'anno decisivo sarà il 2025" - Il generale, ex comandante in capo delle forze armate Usa in Europa, indica tre priorità d'azione per l'Ucraina e sottolinea l'importanza della compattezza ...huffingtonpost