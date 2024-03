Putin dalla Piazza Rossa dopo la rielezione | «La Russia andrà avanti insieme con le nuove regioni | mano nella mano»

(Di lunedì 18 marzo 2024) È salito sul palco con gli altri tre candidati, nettamente – e senza alcuna sorpresa – sconfitti alle elezioni presidenziali che, con oltre l’87 per cento dei voti, gli ha fatto ottenere il quinto mandato alla guida della Federazione. Vladimirha festeggiato ladi Mosca nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario dell’annessione della Crimea. «Laprocederà gomito a gomitocon le», ha scandito il leader russo da decine di migliaia di persone, come riferisce Ria Novosti, «il viaggio delle popolazioni del Donbass ucraino verso la loro terra natale si è rivelato più difficile e tragico di quello della Crimea, ma comunque ce l’abbiamo ...

Per la rielezioni di Putin alla presidenza della Russia solo le congratulazioni della Cina tra i grandi Paesi mentre è condanna unanime dall'Occidente. "Le elezioni in Russia non sono state né ... (fanpage)

Crucioli: "Elezione Putin Difficile credere a versione occidente o locale" - Crucioli ha poi commentato la rielezione di Putin in Russia. "Per noi non c'è un cattivo o un buono. Per noi in guerra ci sono sempre interessi confliggenti e quasi sempre ci sono governanti che non ...primocanale

Francia-Russia: Parigi "prende atto" della rielezione di Putin e denuncia "repressione" - La Francia "prende atto" della rielezione di Vladimir Putin alla presidenza della Russia e denuncia la "repressione" contro "la ...agenzianova

Vladimir Putin parla di terza guerra mondiale dopo aver vinto le elezioni in Russia: "Siamo a un passo" - Putin ha inoltre affermato che i soldati russi avevano già riconosciuto il personale militare della NATO presente in Ucraina: “Non escludo che saremo costretti, prima o poi, a creare una zona ...notizie.virgilio