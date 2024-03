Putin 2030 – Pensioni | salari | benefit | così lo Zar ha vinto le elezioni in Russia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tutto come previsto. Vladimirhaleincon l’87,8% dei voti, il risultato più alto mai registrato nell’era post sovietica. Salito al potere per la prima volta nel 1999, con l’incarico fino allo Zar si prepara ad eguagliare gli anni di longevità politica di Stalin. E visto che potrà concorrere per un sesto mandato, potrebbe anche superarlo. Secondo alleè arrivato il candidato comunista Nikolai Kharitonov con poco meno del 4%. Terzo Vladislav Davankov e quarto l’ultranazionalista Leonid Slutsky. Nel suo discorso sulla vittoria il presidente ha detto che rafforzerà l’esercito russo e darà priorità all’Operazione Speciale in Ucraina. Ha anche nominato per la prima volta Alexei Navalny, sostenendo che era pronto a metterlo in libertà e che le ...