PS5 Pro e le specifiche tecniche | tutti i dettagli e le informazioni da Tom Henderson

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tomha condiviso tutte leed iin merito alledi PS5 Pro, nuovo modello della console Sony che dovrebbe essere rilasciata nel corso degli ultimi mesi di quest’anno, il 2024. Dopo che appena qualche giorno fa ha rivelatoe periodo d’uscita della console, in queste ore il leaker ha rincarato la dose pubblicando su Insider Gaming un nuovo articolo dove è andato a fornire alcuni aggiornamenti in merito alledi PlayStation 5 Pro. Il tutto effettuando anche un confronto diretto con leche caratterizzano la PS5 standard attualmente in commercio. Memoria di sistema PlayStation 5 standard – 448 GB/s (14 GT/s) PlayStation 5 ...