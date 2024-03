Pruzzo | «Inter presuntuosa | col Napoli aveva il dovere di vincere!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)boccia l’vista ieri a San Siro contro il. L’ex giocatore parla didi vittoria dopo l’eliminazione dalla Champions League.? A Radio Radio Mattino Sport e News, Robertocommenta il pari a San Siro tra: «Ci sta anche un po’ di presunzione, la squadra si sente superiore anche da strafare a volte. Come successo ieri per il gol del pareggio, non è che se butti la palla a 30 metri ti fischiano a San Siro… La partita di Madrid è stata deludente, che poteva essere superata in una partita in cui avevi ildicontro ilsenza Osimhen. Ha meritato il pari, anche se ilnon mi è sembrata una squadra in grande ...