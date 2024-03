Protocollo di intesa tra Garante disabili e Agenzia Entrate Caserta per aiutare le persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024). “Progetto Angeli” è la denominazione deld’che sarà sottoscritto tra l’avvocato Paolo Colombo,Regionale dei diritti dellecontà ed il Direttore Provinciale dell’delleTommaso Flagiello, nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 11 di mercoledì 20 marzo 2024 presso la sala convegni della Prefettura di. “Progetto Angeli” è una iniziativa rivolta allefragili, ai diversamente abili ed a coloro che per età o mancanza di conoscenza informatica o di mezzi adeguati – come tanti anziani – sono a disagio di fronte alla società ed ai suoi servizi, che li ha fatti diventare di fatto dei “fragili tecnologici” per mancanza di collegamento ...