Protagonista a tavola in 120 Paesi del mondo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Degustazioni, presentazioni, eventi promozionali nelle più importanti fiere di settore: l’Aceto Balsamico di Modena IGP si ritaglia un ruolo daper le prossime settimane, portando il proprio nome in giro per l’Italia e l’Europa. L’Oro Nero di Modena, ambasciatore del Made in Italy è venduto soprattutto all’estero: ben il 92% della produzione infatti finisce sulle tavole di 120del. La scorsa settimana l’Aceto Balsamico di Modena è statoal BMT-Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.