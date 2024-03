Promuovere la sostenibilità con la soluzione Farm Circular

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 18 marzo 2024)Solution (FCS) di Yanmar è unacontainerizzata altamente portatile che trasforma i rifiuti agricoli in energia e prodotti agricoli utili. Creando un ciclo sostenibile, il progetto riduce i rifiuti e contribuisce a un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente. I ricercatori di Yanmar R&D Europe hanno abbinato un efficiente generatore combinato di calore ed elettricità (CHP) Yanmar con una tecnologia avanzata di gassificazione per fornire unache risolva il problema dei rifiuti agricoli. Gli agricoltori semplicemente alimentano i rifiuti agricoli legnosi a un’estremità, per produrre energia, calore e prodotti agricoli utili. L’intero sistema è portatile e si adatta perfettamente a due contenitori di spedizione di dimensioni standard. Un ciclo sostenibile Lo smaltimento dei rifiuti ...