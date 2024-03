Promozione Pari per la Portuense a Castenaso Ma Melandri esce per infortunio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Atletico0 ATLETICO: Musiani, Baietti, Alberti, Garelli, Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni, Vinjolli, Boni, Bolelli (23’ st Pappalardo), Napolitano (23’ st Capitanio). All.: Mazzoni.: Simoni, Sorghini (39’ st Pansini), Ferrari, Masiero, Sovrani, Sarto, Orlandi, Di Domenico,(35’ pt Allegrucci), Grazia (25’ st Fantoni), Bolognesi. All.: Mariani. Arbitro: Miglioli di Parma. Note: ammoniti: Musiani (A), Masiero (P), Di Domenico (P). Pareggio a reti bianche tra Atetico, risultato che permette alla squadra di Mariani di mantenere il quarto posto in classifica e, di conseguenza, la zona play off, quella che invece saluta, ormai definitivamente, la formazione bolognese allenata da mister Mazzoni. ...