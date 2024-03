Promozione Consandolo travolto senza attenuanti Dopo i primi 45 minuti era già sotto di tre reti

(Di lunedì 18 marzo 2024) MSP 31 MSP: Peqini, Zannoni, Dal Monte, Tomassini, Mazzetti, Galli (20’ st Costandache), Tartarelli, S. Comastri, Bartolini, Gogliormella, Licciardo (20’ st Marku). All.: Brunetti.: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri (15’ st Merighi), Trentini, Rimondi, Mazzoni (41’ st Baglietti), Colino (20’ st Dell’Isola), Tirotta (7’ st Tufa), Badjie (41’ st Gentili). All.: Dirani. Arbitro: Sani di Faenza.: 9’ pt Gogliormella (M), 27’ pt Gogliormella (M), 30’ pt Dal Monte (M), 10’ st Rimondi (C). Brutta sconfitta per ila Ponterivabella, contro un ottimo Msp Calcio, per 3-1. Decisivo il grande avvio dei padroni di casa, che nella prima mezz’ora chiudono di fatto la partita. Al 9’ pt è Gogliormella a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa, sfruttando una perfetta ...

