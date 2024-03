Promozione Comacchiese | una batosta che spegne le ultime velleità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Valsanterno 30 VALSANTERNO: Bracchetti, Pirazzoli, Valentini, Fabbri, Cerasuolo, Gallinucci (39’ pt Franceschelli), Senese (23’ st Abiba), Nati (35’ st Castagnini), Tonini (49’ st Izzaoui), Sciuto, Bali (45’ st Garavini). All.: Potepan.: Farinelli, Alberi, Biolcati, Cavalieri D’Oro (1’ st Negri), Folegatti (23’ st De Angelis), Marcolini, K. Centonze, Angelini (21’ st M. Centonze), Tedeschi, Marongiu, Neffati (34’ st Rizzo). All.: Bresciani. Arbitro: Duci di Reggio Emilia. Reti: 34’ pt Tonini (V), 32’ st Bali (V), 46’ st Tonini (V). Note: ammoniti: Fabbri (V), Sciuto (V), Franceschelli (V), Cavalieri D’Oro (C). Espulso Neffati (C) a fine partita dalla panchina. Punizione pesantissima, in quel di Borgo Tossignano, per la. Un 3-0 che permette alla formazione di mister Potepan di agganciare ...