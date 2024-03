Promozione Colpo del Don Bosco | battuta la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un nuovo sorpasso nel "pazzo" campionato digirone B. Sale sul gradino più alto del podio il Bogliasco che ha battuto 2-0 il Psm Rapallo approfittando del regalo confezionato dal DonSpezia, che con i gol di Cuccole e Pesare nel primo tempo ha superato 2-0 alla grande la Caperanese, arrivata alla sfida da. I salesiani hanno messo a segno un colpaccio e da Bogliasco non potranno fare altro che ringraziare per allungare di due punti in vetta. Nella lotta salvezza è arrivato il prezioso successo nel derby del Cadimare che ha riacceso le speranze rendendo avvincente il discorso play out tornando a coinvolgere anche la Tarros Sarzanese uscita sconfitta dallo scontro diretto col Little Club James. Non è riuscito a riscattarsi dalla sconfitta del derby del "Miro Luperi" il Canaletto Sepor chiudendo 0-0 la partita ...