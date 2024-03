Processo Regeni | i pm | «Così gli 007 egiziani hanno stretto una ragnatela attorno a Giulio» I giudici | «Fu torturato e ucciso brutalmente»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tra settembre 2015 e gennaio 2016 gli imputatiuna vera e propria «. Unacreata tramite l’acquisizione a sua insaputa del passaporto, perquisizioni domiciliari mentre era assente, pedinamenti, fotografie e video, ma anche attraverso le persone che il ricercatore considerava amiche e che in realtà riferivano in tempo reale ai quattro imputati quanto accadeva nei loro incontri. Questo è quanto successo 8 anni fa al Cairo, secondo la ricostruzione delineata dalla Procura di Roma nela carico degli 007accusati in contumacia di rapimento, tortura e omicidio del ricercatore italiano, credendolo una spia inglese. Niente mezzi termini anche dalla Corte d’Assise che, ...