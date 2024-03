Primavera Il Milan di Abate ferma la Lazio | 2-0

(Di lunedì 18 marzo 2024) Negli incontri domenicali della ventiseisima giornata del campionato, successi per Atalanta e. La baby Dea ha superato il Frosinone con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Colombo e Vavassori. Grazie ai tre punti conquistati ieri i bergamaschi salgono al terzo posto in classifica. Torna alla vittoria ilche con lo stesso punteggio piega la: decisive le reti firmate da Simmelhack e capitan Zeroli, entrambe messe a segno nella ripresa a distanza di tre minuti l’una dall’altra. Grazie a questo successo, i rossoneri di(nella foto) agganciano il Sassuolo al sesto posto in classifica.

