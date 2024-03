Primavera Corona decisivo Per gli azzurrini tre punti importanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) BOLOGNA 0 EMPOLI 1 BOLOGNA: Bagnolini, Nezirevic (64’ Carretti), Menegazzo, Rosetti (84’ Tonin), Ebone (61’ Mangiameli), Ravaglioli (57’ Tordiglione), Svoboda, Diop (57’ Lai), Baroncioni, Byar, De Luca. All: Magnani. EMPOLI: Seghetti, Bacci (86’ Cesari), Bacciardi (46’), Matteazzi, Indragoli, Tosto (74’ Falcusan), Bonassi, Vallarelli, Bucancil Nabian (58’ Sodero), El Biache (74’Majdandzic), Dragoner. All: Fiasconi. Reti: 75’(E) Arbitro: Giaccaglia, Catania. BOLOGNA - Una gara capace di trasformasi da un tempo all’altro. Primi 45’ di gioco dove si è visto poco da entrambe le parti, una ripresa invece che ha regalato qualche emozione in più con le due squadre che si solo allungate alla ricerca della vittoria. Tremoltoper l’Empoli, a essereè il gol di ...