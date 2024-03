Prima italiana dopo la Wierer Vittozzi | festa completa | la coppa è sua

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un’altra azzurra sul tetto del mondo del biathlon: Lisaha raggiunto Doroteanell’olimpo della specialità,ndo una rimonta incredibile che ieri le è valsa la conquista delladel Mondo nella stagione in cui ha vinto anche il titolo mondiale della 15 chilometri. Il sorpasso è arrivato sabato in Canada, a Canmore nell’inseguimento, quindi ieri alla sappadina è bastato il ventunesimo posto finale nella mass start, grazie all’ottavo posto della rivale norvegese Tandrevold. L’ultima gara è stata vinta dalla francese Lou Jeamonnot con un solo errore al tiro in 32’55?0 (0-0-0-1) davanti alla tedesca Janina Hettich (0-0-0-1, +11?9) e all’altra transalpina Gilonne Guigonnat, laha sbagliato qualcosa di troppo ma è arrivata con la bandiera tricolore in mano, ventunesima a ...

