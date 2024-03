Prevenzione Melanoma | un nuovo cortometraggio con le attrici di “Un Posto al Sole”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un’iniziativa ad alto impatto emotivo e scientifico per motivare anche i più reticenti alladel. Soprattutto dedicata a quelli che, nonostante abbiano notato un neo “sospetto”, per paura, leggerezza o scaramanzia rimandano il controllo dallo specialista. «Una diagnosi precoce è in grado di influenzare in maniera importante la prognosi. L’aspettativa di vita per i pazienti conin stadio iniziale raggiunge il 95% a 10 anni dalla diagnosi. Per cui ‘pensiamo’ alla. E, soprattutto, agiamo», spiega il Professor Paolo Ascierto, presidente Fondazionee direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale, considerato tra i migliori ricercatori italiani. ...

Melanoma, la diagnosi precoce è fondamentale. L’appello alla Prevenzione della Fondazione Pascale di Napoli - Un nuovo studio internazionale ha evidenziato le drammatiche conseguenze dei ritardi diagnostici e dei controlli saltati durante il periodo della pandemia COVID-19 ...doctor33

Melanoma: in un anno persi in Europa oltre 100 mila anni di vita - Il Melanoma è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni in Italia: nel 2023 sono state stimate circa 12.700 nuove diagnosi, di cui 7 mila tra gli uomini e 5.700 tra le donne. Per ...healthdesk

Settimana per la Prevenzione Oncologica, con Lilt Firenze visite gratuite e vademucum anti fake news - Tornano le visite gratuite e altre iniziative di raccolta fondi e informazione promosse da Lilt Firenze per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, dal 16 al 24 marzo, evento che la Lega ...055firenze