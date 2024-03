Prevenzione delle malattie Visite gratuite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Lions torna in piazza per sensibilizzare sulla. I club Host, Datini, Castello dell’Imperatore, Malaparte e Centro danno appuntamento sabato 23 marzo in piazza del Comune dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. I cittadini potranno sottoporsi adi odontoiatria, consulenza otorinolaringoiatra, pediatria. Saranno illustrate tecniche di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e fitwalking Sarà possibile anche effettuare il Findrisc, un questionario, riconosciuto scientificamente a livello internazionale, che permette, tramite le risposte a otto domande chiave, di misurare il rischio che una persona (non diabetica) corre di sviluppare il diabete tipo 2 nell’arco di dieci anni e potere così adottare strategie di. ...