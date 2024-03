Presidente Corte costituzionale | “Sul suicidio assistito serve una legge | altrimenti interveniamo noi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) Augusto Antonio Barbera,della, ha parlato delmedicalmentee si è "rammaricato" perché negli ultimi anni il Parlamento non hai mai approvato unasul tema, come la Consulta ha chiesto più volte. "Se l'inerzia rimane, lanon potrà non intervenire".