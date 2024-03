PresaDiretta 18 marzo 2024 | puntata Stop ai veleni

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lunedì 18, andrà in onda su Rai3 una nuovadi, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Laintitolata “ai”, è un’inchiesta approfondita sui pericoli derivanti dall’inquinamento da PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche). Lasi concentra sulle zone d’Italia più contaminate da PFAS, come il Veneto e il Piemonte, con un focus sulle drammatiche conseguenze per la salute dei cittadini. Si parlerà inoltre dell”inerzia delle istituzioni nel prendere adeguati provvedimenti per la bonifica dei siti contaminati e la tutela della salute pubblica, nonché delle possibili soluzioni per contrastare l’inquinamento da PFAS e le iniziative di cittadini e ...