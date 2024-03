Premio alla private equity proprietaria di Eataly

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) MIGLIOR SOCIETÀ DELin Italia. È il riconoscimento assegnato nelle scorse settimane a Investindustrial, società di investimenti fondata nel 1990 da Andrea Bonomi (nella foto a destra), che ha raccolto finora oltre 13 miliardi di fondi. Il, vinto da Investindustrial per l’undicesima volta negli ultimi 20 anni, è stato assegnato in occasione dell’ultima edizione deiInternational Awards, manifestazione che ogni anno sceglie le migliori realtà di un settore cardine della finanza internazionale. Stiamo parlando appunto del, che consiste nell’investimento azionario in società non quotate in Borsa, alle quali vengono conferiti nuovi capitali per supportarne la crescita, per poi rivenderle eventualmente sul mercato, in un ...